Bryan Danielson: “La AEW non è perfetta come credevo, i giovani devono imparare a lottare correttamente” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bryan Danielson si è esibito ad un livello incredibile da quando ha fatto il suo debutto in AEW l’anno scorso. Ha avuto match eccellenti contro performer del calibro di Kenny Omega, Minoru Suzuki, Adam Page e altri. Ma c’è sempre qualcosa da migliorare, anche in quello che sembra il paradiso del wrestling. Stili diversi, stessa professionalità Mentre parlava su Throwing Down con Renee Paquette e Ryan McKinnell, Bryan Danielson ha parlato dei punti in comune con Jon Moxley e della possibile collaborazione con lui, e ha poi ammesso che la AEW non è perfetta come avrebbe voluto, ecco perché: “Questi ragazzi di oggi hanno bisogno di imparare come lottare correttamente, questo è il patto. La AEW è grande, ma ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 23 febbraio 2022)si è esibito ad un livello incredibile da quando ha fatto il suo debutto in AEW l’anno scorso. Ha avuto match eccellenti contro performer del calibro di Kenny Omega, Minoru Suzuki, Adam Page e altri. Ma c’è sempre qualcosa da migliorare, anche in quello che sembra il paradiso del wrestling. Stili diversi, stessa professionalità Mentre parlava su Throwing Down con Renee Paquette e Ryan McKinnell,ha parlato dei punti in comune con Jon Moxley e della possibile collaborazione con lui, e ha poi ammesso che la AEW non èavrebbe voluto, ecco perché: “Questi ragazzi di oggi hanno bisogno di, questo è il patto. La AEW è grande, ma ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Bryan Danielson: 'La AEW non è perfetta come credevo, i giovani devono imparare a lottare correttamente' -… - Zona_Wrestling : #WWE NJPW: Bryan Danielson vuole assolutamente partecipare ad un G1 Climax - - TSOWrestling : Il sogno di Bryan Danielson? Lottare in #NJPW, precisamente al #G1Climax! #TSOW // #TSOS - SpazioWrestling : Bray Wyatt e Bryan Danielson saranno presenti in WWE 2K22? #BryaWyatt #WWE2K22 #BryanDanielson - SpazioWrestling : AEW: Bryan Danielson risponde ad un cartellone di un fan #AEW #BryanDanielson -

Ultime Notizie dalla rete : Bryan Danielson AEW: lo speciale 'Battle of the Belts' sarà trasmesso su Sky Sport Arena Ancora nessuna notizia, invece, sulla possibile apparizione dell'AEW World Champion "Hangman" Adam Page, reduce da una grande vittoria ai danni di Bryan Danielson, e dei nuovi campioni di coppia ...

AEW Dynamite: grande cambio di titolo per la premiere su TBS Si è conclusa con successo la prima puntata di Dynamite, show di punta della All Elite Wrestling sul network americano TBS. Oltre a un fantastico match tra "Hangman" Adam Page e Bryan Danielson valevole per l'AEW World Championship, i fan hanno potuto assistere a un grande cambio di titolo nel corso della serata . Nel main event dello show, infatti, Jungle Boy e Luchasaurus ...

Bryan Danielson ammette: vuole lottare al G1 Climax The Shield Of Wrestling Bryan Danielson ammette: vuole lottare al G1 Climax Bryan Danielson non ha mai nascosto il desiderio di lottare in New Japan Pro Wrestling in futuro, e lo ha confermato anche nel corso di un'intervista.

CM Punk verrà introdotto nella ROH Hall Of Fame 2022 La Ring Of Honor ha annunciato che CM Punk farà parte della Hall of Fame inaugurale della ROH, andando ad aggiungersi a Samoa Joe, Bryan Danielson e ai Briscos. Punk è un ex campione del mondo ROH e ...

Ancora nessuna notizia, invece, sulla possibile apparizione dell'AEW World Champion "Hangman" Adam Page, reduce da una grande vittoria ai danni di, e dei nuovi campioni di coppia ...Si è conclusa con successo la prima puntata di Dynamite, show di punta della All Elite Wrestling sul network americano TBS. Oltre a un fantastico match tra "Hangman" Adam Page evalevole per l'AEW World Championship, i fan hanno potuto assistere a un grande cambio di titolo nel corso della serata . Nel main event dello show, infatti, Jungle Boy e Luchasaurus ...Bryan Danielson non ha mai nascosto il desiderio di lottare in New Japan Pro Wrestling in futuro, e lo ha confermato anche nel corso di un'intervista.La Ring Of Honor ha annunciato che CM Punk farà parte della Hall of Fame inaugurale della ROH, andando ad aggiungersi a Samoa Joe, Bryan Danielson e ai Briscos. Punk è un ex campione del mondo ROH e ...