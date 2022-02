Brutta voce su Bianca Guaccero, pubblico preoccupato. Ormai ne parlano tutti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Se ne sta già parlando da un po’ e determinate indiscrezioni si fanno sempre più insistenti e concrete. La Rai sta già lavorando ai prossimi, inediti, palinsesti estivi ed autunnali che accompagneranno che si presenteranno con nuovi programmi televisivi e ne saluteranno altri. Come sarà, pare, per Detto Fatto di Bianca Guaccero. Un factual che, negli anni, ha raccolto un’affezionata parte di fedeli telespettatori. In realtà è diverso tempo che il pubblico di Rai 2 sta vivendo questa preoccupazione. Inizialmente era più che altro un timore infondato ma, adesso, la faccenda si fa seria. In agguato ci sarebbe già da ora un sostituto piuttosto noto al quale sarebbe stato affidato un format pronto per il prossimo autunno e che sostituirebbe il posto che fino ad oggi è stato di Detto Fatto e della conduttrice Bianca ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Se ne sta già parlando da un po’ e determinate indiscrezioni si fanno sempre più insistenti e concrete. La Rai sta già lavorando ai prossimi, inediti, palinsesti estivi ed autunnali che accompagneranno che si presenteranno con nuovi programmi televisivi e ne saluteranno altri. Come sarà, pare, per Detto Fatto di. Un factual che, negli anni, ha raccolto un’affezionata parte di fedeli telespettatori. In realtà è diverso tempo che ildi Rai 2 sta vivendo questa preoccupazione. Inizialmente era più che altro un timore infondato ma, adesso, la faccenda si fa seria. In agguato ci sarebbe già da ora un sostituto piuttosto noto al quale sarebbe stato affidato un format pronto per il prossimo autunno e che sostituirebbe il posto che fino ad oggi è stato di Detto Fatto e della conduttrice...

