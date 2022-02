Bomba Uomini e Donne, L’ex Dama smaschera tutto: “Ecco come la redazione decide le strategie e perché sono stata fatta fuori” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Oggi con noi abbiamo Marika la Dama, protagonista del trono over che recentemente ha lasciato Uomini e Donne insieme a Diego dopo un percorso alquanto travagliato con Armando. Vediamo cosa ci svela. Ciao Marika, tu perché hai partecipato a Uomini e Donne? Io ho partecipato per fare un’esperienza televisiva, il primo obiettivo è sempre stato questo. Seguivo anche il programma da piccola e mi è sempre piaciuto. Poi sono anche single da 5 anni, quindi ho pensato di poter essere tra le fortunate a trovare l’anima gemella. Ma dal primo momento sapevo che non sarebbe stato semplice, essendo appunto un contesto televisivo. Quali sono state le difficoltà? Inizialmente la conoscenza con una persona che è già lì da anni e che ha una personalità particolare. Mi ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Oggi con noi abbiamo Marika la, protagonista del trono over che recentemente ha lasciatoinsieme a Diego dopo un percorso alquanto travagliato con Armando. Vediamo cosa ci svela. Ciao Marika, tuhai partecipato a? Io ho partecipato per fare un’esperienza televisiva, il primo obiettivo è sempre stato questo. Seguivo anche il programma da piccola e mi è sempre piaciuto. Poianche single da 5 anni, quindi ho pensato di poter essere tra le fortunate a trovare l’anima gemella. Ma dal primo momento sapevo che non sarebbe stato semplice, essendo appunto un contesto televisivo. Qualistate le difficoltà? Inizialmente la conoscenza con una persona che è già lì da anni e che ha una personalità particolare. Mi ...

Advertising

ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Marika sgancia bomba su redazione: tirato in ballo Zerbi #Mariadefilippi #RudyZerbi - wonderxboy : @hovseofgay ma che cazzo te ne frega, gli uomini vanno sfruttati. Bomba e via - Adriano07883742 : PRENDERÀ GIORGIA MELONI, CHE AVEVA TELEFONATO PERSONALMENTE A FUORTES PER L’AMICO PIGI? SEGRETAMENTE I SUOI UOMINI… - wikigreg : - Mister dobbiamo coprire su questo lato che siamo senza uomini - No attacchiamoli di là mentre siamo scoperti, tie… - maurosessantuno : @petergomezblog @fattoquotidiano Se parte peggio di Renzi dobbiamo stare alla larga. Almeno all inizio, el bomba di… -