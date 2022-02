(Di mercoledì 23 febbraio 2022) È di fatti cominciata la vigilia di, gara di ritorno per lo spareggio di Europa League che dà accesso agli ottavi di finale. Mentre ilsi sta allenando a Castel Volturno, i catalani sono da poco sbarcati nel capoluogo campano. PullmanLe forze dell’ordine hanno disposto untotalmente blindato per la squadra di Xavi, tant’è che all’aeroporto di Capodichino, al passaggio del pullman, lesono state bloccate al traffico per qualche minuto. La polizia scorterà ilfino all’esterno dello stadio.

Advertising

gilnar76 : Barcellona sbarcato a #Napoli: strade blindate e percorso scortato #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Spazio_Napoli : Barcellona sbarcato a Napoli: strade blindate e percorso scortato -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona sbarcato

SpazioNapoli

. Stesso risultato, ma con sensazioni molto diverse. L'1 - 1 al Camp Nou contro ilha infatti restituito il sorriso e l'autostima al Napoli, che era invecein Spagna con il morale basso per il pareggio in campionato contro l'Inter. Gli azzurri hanno subito la ...- Stesso risultato, ma con sensazioni molto diverse. L'1 - 1 al Camp Nou contro ilha infatti restituito il sorriso e l'autostima al Napoli, che era invecein Spagna con il morale basso per il pareggio in campionato contro l'Inter . Gli azzurri hanno subito la ...L'attaccante gabonese è sbarcato in Catalogna nel mercato di gennaio dall'Arsenal. A proposito della trattativa rivela: "Ho chiamato mio padre, che era a Sitges, e gli ho detto che sarei andato al ...Si è sbloccato contro il Valencia. In 15 minuti Pierre-Emerick Aubameyang ha fatto capire al popolo di Barcellona che il suo sbarco in terra catalana non è stato poi così ...