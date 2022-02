Aumentano i neet in Italia | soprattutto tra le ragazze ActionAid | “Dobbiamo ridare fiducia alle nuove generazioni”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I, cioè i ragazzi e leche non studiano e non lavorano, sono oltre 2 milioni in. Stando agli ultimi dati Istat del 2021, il fenomeno deiha assunto una dimensione allarmante ed interessa oggi il 24% dei giovani. Si tratta di un numero in crescita rispetto al 2020: più di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano neet

Il Notiziario

i bambini nati in Italia da coppie straniere. Rispetto all'anno scolastico precedente, i ... La quota di(ovvero i giovani che non studiano né lavorano) nati all'estero si attesta al 36% (...... cresce la disoccupazione giovanile con punte che sfiorano il 40 per cento e(Not in Education, Employment or Training)' ha spiegato La Piana. Aumenta la dispersione scolastica, ...I neet, cioè i ragazzi e le ragazze che non studiano e non lavorano, sono oltre 2 milioni in Italia. Stando agli ultimi dati Istat del 2021, il fenomeno ...Nell’ultimo decennio è aumentato il numero dei ragazzi ai margini del mercato ... Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, la piaga dei Neet (chi non studia e non ...