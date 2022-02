Amanda Lear credeva di non superare l’operazione e ha fatto testamento (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A gennaio Amanda Lear ha pubblicato una foto mostrandosi con vari tubicini in un letto di ospedale, oggi fa sapere che prima dell’operazione al cuore aveva scritto il testamento. Ha 82 anni, anche se resta sempre l’icona che è nella mente di tutti non è mai invecchiata ma Amanda Lear ha avuto davvero paura di morire. credeva di non farcela a superare l’intervento, lo confida alla rivista Chi. Prima di mettere piede nella sala operatoria ha fatto testamento ma per fortuna è andata bene, adesso può dirlo, adesso che è in gran forma e ha avuto solo una gran paura. Certo non è stata una passeggiata ma ce l’ha fatta. Il suo cuore batte più veloce di prima e questo non è il massimo, deve quindi restare calma mentre lei ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A gennaioha pubblicato una foto mostrandosi con vari tubicini in un letto di ospedale, oggi fa sapere che prima delal cuore aveva scritto il. Ha 82 anni, anche se resta sempre l’icona che è nella mente di tutti non è mai invecchiata maha avuto davvero paura di morire.di non farcela al’intervento, lo confida alla rivista Chi. Prima di mettere piede nella sala operatoria hama per fortuna è andata bene, adesso può dirlo, adesso che è in gran forma e ha avuto solo una gran paura. Certo non è stata una passeggiata ma ce l’ha fatta. Il suo cuore batte più veloce di prima e questo non è il massimo, deve quindi restare calma mentre lei ha ...

