Ultime Notizie dalla rete : Aguero rischiato Aguero: 'Ho rischiato l'infarto, il calcio mi manca. In Qatar con l'Argentina? Potrei essere utile' Quando gli hanno diagnosticato l'aritmia cardiaca lo scorso novembre, Sergio Aguero non ha avuto altra scelta se non quella di appendere gli scarpini al chiodo e di dire così addio alla sua carriera di calciatore. 'I medici mi hanno detto che sono stato fortunato, perché avrei ...

Video/ Argentina Brasile (risultato 0 - 0) highlights: nessun gol, Messi a Qatar 2022 Prima del calcio d'inizio, il saluto e l'incoraggiamento della Seleccion per il Kun Aguero, la cui ... ma tensione e nervosismo, forse tollerati troppo dall'arbitro Cunha, hanno rischiato di far ...

