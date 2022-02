Zecchino d’Oro, aperto il casting per la Sicilia, iscrizioni per i bambini tra i 3 e i 10 anni (Di martedì 22 febbraio 2022) Si terrà a dicembre la 65ª edizione dello Zecchino d’Oro, il festival della canzone dedicato ai bambini. Fino al 31 marzo, anche gli aspiranti piccoli cantanti della Sicilia potranno inviare i propri video provini sulla piattaforma web dedicata. Dal 1959 ad oggi sono stati 63 i bambini della Sicilia a salire sul palco dello Zecchino d’Oro, di cui 5 hanno interpretato un brano vincitore. Gli ultimi a rappresentare la Sicilia allo Zecchino d’Oro sono stati, nel 2021 alla 64ª edizione, Giuseppe Karol di Messina con il brano Il Riccio Capriccio e Simona di Terrasini (PA) con La Filastrocca delle Vocali. Partecipare è semplice: basta scegliere dalla playlist dei brani più famosi di ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 22 febbraio 2022) Si terrà a dicembre la 65ª edizione dello, il festival della canzone dedicato ai. Fino al 31 marzo, anche gli aspiranti piccoli cantanti dellapotranno inviare i propri video provini sulla piattaforma web dedicata. Dal 1959 ad oggi sono stati 63 idellaa salire sul palco dello, di cui 5 hanno interpretato un brano vincitore. Gli ultimi a rappresentare laallosono stati, nel 2021 alla 64ª edizione, Giuseppe Karol di Messina con il brano Il Riccio Capriccio e Simona di Terrasini (PA) con La Filastrocca delle Vocali. Partecipare è semplice: basta scegliere dalla playlist dei brani più famosi di ...

