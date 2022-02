Venezia | c’è la notizia sull’infortunio

Leggi su rompipallone

Brutta tegola per il Venezia, è arrivata oggi la notizia dell'infortunio del difensore. Paolo Zanetti dovrà schierare un altro giocatore nella prossima sfida fuori casa contro il Verona.

Si tratta di Ebuehi, difensore del Venezia che si è infortunato dopo l'ultima sfida contro il Genoa terminata per 1-1. Secondo quanto riportato da Calcionews24.com esami strumentali avrebbero evidenziato una lesione a livello del muscolo semitendinoso della gamba sinistra, un infortunio non troppo grave per fortuna. Purtroppo non sarà disponibile almeno per due settimane. Francesco Canu