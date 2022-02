Un anno fa l'omicidio in Congo dell'ambasciatore Attanasio (Di martedì 22 febbraio 2022) Dalle carte della Procura di Roma, che nelle scorse settimane ha proceduto alla chiusura delle indagini nei confronti di Rocco Leone, vicedirettore del programma alimentare dell'Onu e del suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Dalle cartea Procura di Roma, che nelle scorse settimane ha proceduto alla chiusurae indagini nei confronti di Rocco Leone, vicedirettore del programma alimentare'Onu e del suo ...

Advertising

RenzoSoldani : RT @DomaniGiornale: Un anno fa l'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e il carabiniere Vittorio Iacovacci venivano uccisi in un… - giap87625642 : RT @DomaniGiornale: Un anno fa l'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e il carabiniere Vittorio Iacovacci venivano uccisi in un… - DomaniGiornale : Un anno fa l'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e il carabiniere Vittorio Iacovacci venivano uccisi in… - tfnews_t : Un anno fa l’agguato e l’omicidio dell’ambasciatore #LucaAttanasio #news #tfnews #italia #esteri #cronaca… - mistermeo : RT @EnricoEnrico197: Ma nemmeno davanti l'evidenza si fermano? Israele insegna ma questi proprio non voglio capire. E l'Alfa dà pure parere… -