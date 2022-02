Ucraina, la mossa di Putin fa crollare la Borsa di Mosca Ue rossa. Sprofonda Milano: Tim volatile, panico banche (Di martedì 22 febbraio 2022) L'escalation della tensione in Russia con il riconoscimento da parte del presidente Vladimir Putin di due repubbliche autoproclamate nell'Ucraina orientale spinge le vendite sull'azionario, il rally sul petrolio e sul gas e gli acquisti sull'oro. Nelle prime battute in Europa Milano perde il 2,16% con nessun titolo in verde sul Ftse Mib. Parigi in calo dell'1,6%, Francoforte del 2%, Amsterdam dell'1,23% e Madrid dell'1,9%. A Mosca, l'indice Rts (in dollari) cede il 6,4% mentre il Moex (in rubli) è in calo del 4,6%. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 22 febbraio 2022) L'escalation della tensione in Russia con il riconoscimento da parte del presidente Vladimirdi due repubbliche autoproclamate nell'orientale spinge le vendite sull'azionario, il rally sul petrolio e sul gas e gli acquisti sull'oro. Nelle prime battute in Europaperde il 2,16% con nessun titolo in verde sul Ftse Mib. Parigi in calo dell'1,6%, Francoforte del 2%, Amsterdam dell'1,23% e Madrid dell'1,9%. A, l'indice Rts (in dollari) cede il 6,4% mentre il Moex (in rubli) è in calo del 4,6%. Segui su affaritaliani.it

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden-Macron-Scholz: 'La mossa di Putin avrà una risposta' #RussiaUcraina #donbass #donetsk #ucraina… - GaleazzoLorenzo : RT @MarcoRizzoPC: Putin ha fatto una mossa per la pace.Ora bisogna vedere se l’Ucraina(cioè i loro consiglieri Usa)avrà l’ardire di attacca… - Cuoredifango : RT @MarcoRizzoPC: Putin ha fatto una mossa per la pace.Ora bisogna vedere se l’Ucraina(cioè i loro consiglieri Usa)avrà l’ardire di attacca… - zazoomblog : Ucraina la mossa di Putin fa crollare la Borsa di Mosca Ue in rosso. Sprofonda Milano: Tim -7% panico banche -… - Ecatetriformis : RT @P_M_1960: Putin ha riconosciuto l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e ha inviato truppe ne… -