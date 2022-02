Ucraina, Draghi: da Putin violazione inaccettabile, sanzioni (Di martedì 22 febbraio 2022) La decisione di Putin sul Donbass rappresenta una "inaccettabile violazione della sovranità democratica", "sono in costante contatto con gli alleati per evitare la crisi e trovare una via di dialogo" ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) La decisione disul Donbass rappresenta una "della sovranità democratica", "sono in costante contatto con gli alleati per evitare la crisi e trovare una via di dialogo" ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Draghi riferisca subito in Parlamento su Ucraina. Le Camere non possono essere tenute all'oscuro. ?? Ascoltate… - FerdiGiugliano : Draghi: 'Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscer… - NicolaPorro : ?? Speranza che dichiara guerra a Draghi, Ricciardi che vuole la quarta dose e la Lamorgese che boicotta i referendu… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Draghi: 'Da Mosca un'inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell'integrità territoriale' dell'Ucr… - italiaserait : Ucraina-Russia, Draghi: “Evitare guerra nel cuore d’Europa” -