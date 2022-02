Sanzioni in arrivo e petrolio in rialzo: gli effetti della lunga nottata ucraina (Di martedì 22 febbraio 2022) La nottata, quella più lunga per la crisi ucraina, è passata. Una nottata vissuta con stati d’animo diversi nei vari territori coinvolti. A Donetsk sono apparsi anche i fuochi di artificio in cielo mentre la gente festeggiava il riconoscimento dell’autoproclamata Repubblica separatista da parte di Mosca. A New York invece al Palazzo di Vetro, dove InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 22 febbraio 2022) La, quella piùper la crisi, è passata. Unavissuta con stati d’animo diversi nei vari territori coinvolti. A Donetsk sono apparsi anche i fuochi di artificio in cielo mentre la gente festeggiava il riconoscimento dell’autoproclamata Repubblica separatista da parte di Mosca. A New York invece al Palazzo di Vetro, dove InsideOver.

