Russia-Ucraina - Settore auto in allerta per l'escalation militare (Di martedì 22 febbraio 2022) Un nuovo problema si aggiunge al sempre più lungo elenco di difficoltà affrontate dal Settore automotive: oltre alla crisi dei chip, alle difficoltà logistiche, alle carenza di approvvigionamenti o al rincaro delle materie prime, i costruttori devono ora alzare il loro livello di allerta anche sulla crisi delle relazioni tra la Russia e i Paesi dell'Alleanza Atlantica. La tensione si è acuita ieri con le mosse del presidente russo Vladimir Putin, che ha riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e inviato le proprie truppe nella regione del Donbass con l'intento di assicurare una presunta pace. L'iniziativa del Cremlino, però, non ha fatto altro che acuire una tensione già da tempo alle stelle. Borse europee nervose. La situazione è comunque fluida e soggetta a eventuali progressi ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 febbraio 2022) Un nuovo problema si aggiunge al sempre più lungo elenco di difficoltà affrontate dalmotive: oltre alla crisi dei chip, alle difficoltà logistiche, alle carenza di approvvigionamenti o al rincaro delle materie prime, i costruttori devono ora alzare il loro livello dianche sulla crisi delle relazioni tra lae i Paesi dell'Alleanza Atlantica. La tensione si è acuita ieri con le mosse del presidente russo Vladimir Putin, che ha riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e inviato le proprie truppe nella regione del Donbass con l'intento di assicurare una presunta pace. L'iniziativa del Cremlino, però, non ha fatto altro che acuire una tensione già da tempo alle stelle. Borse europee nervose. La situazione è comunque fluida e soggetta a eventuali progressi ...

