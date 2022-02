Roma, Costanzo si dimette: “Non mi informavano più, Mourinho non c’entra” (Di martedì 22 febbraio 2022) Maurizio Costanzo si è dimesso dall’incarico di advisor della comunicazione della Roma, compito rivolto in particolare al discorso stadio. “Sono da sempre tifoso giallorosso e speravo di dare il mio contributo, ma così non è stato. Non venivo più informato, soprattutto dopo alcuni cambi. Avrei voluto fare molte cose, ma a partire dalla questione stadio non è stato possibile, e ho deciso di lasciare”, ha spiegato a La Gazzetta dello Sport. E “Mourinho assolutamente non c’entra, questo voglio sia chiaro. Io sono pro Mou”, ha specificato. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Mauriziosi è dimesso dall’incarico di advisor della comunicazione della, compito rivolto in particolare al discorso stadio. “Sono da sempre tifoso giallorosso e speravo di dare il mio contributo, ma così non è stato. Non venivo più informato, soprattutto dopo alcuni cambi. Avrei voluto fare molte cose, ma a partire dalla questione stadio non è stato possibile, e ho deciso di lasciare”, ha spiegato a La Gazzetta dello Sport. E “assolutamente non, questo voglio sia chiaro. Io sono pro Mou”, ha specificato. SportFace.

