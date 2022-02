Rettore: “Mio padre è ancora l’uomo della mia vita” la sua morte una tragedia (Di martedì 22 febbraio 2022) Basta una foto di Donatella Rettore con suo padre per mettere insieme sorrisi e dolore. Papà Sergio è sempre stato suo complice e a Oggi è un altro giorno la cantante confida: “E’ l’uomo della mia vita io da grande avrei voluto sposare lui. Qui vedo delle figlie…”. L’ospite di Serena Bortone si guarda intorno, sul divano ci sono gli affetti stabili presenti in ogni puntata ma nessuno annuisce, quella dell’artista è la più classica delle favole. Romina Carrisi sorride, per lei Al Bano non potrebbe mai essere il marito perfetto, con lui non riuscirebbe a vivere nemmeno un giorno da moglie. La Rettore intuisce la sua fortuna e si commuove ricordando le parole del padre. Le disse che era l’unica stella della sua vita ma Donatella non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 febbraio 2022) Basta una foto di Donatellacon suoper mettere insieme sorrisi e dolore. Papà Sergio è sempre stato suo complice e a Oggi è un altro giorno la cantante confida: “E’miaio da grande avrei voluto sposare lui. Qui vedo delle figlie…”. L’ospite di Serena Bortone si guarda intorno, sul divano ci sono gli affetti stabili presenti in ogni puntata ma nessuno annuisce, quella dell’artista è la più classica delle favole. Romina Carrisi sorride, per lei Al Bano non potrebbe mai essere il marito perfetto, con lui non riuscirebbe a vivere nemmeno un giorno da moglie. Laintuisce la sua fortuna e si commuove ricordando le parole del. Le disse che era l’unica stellasuama Donatella non ...

