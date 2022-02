Renzi al Senato sul conflitto di attribuzioni nel caso Open: “Spero non facciano a voi quello che hanno fatto a me” (Di martedì 22 febbraio 2022) “Chi oggi dice che siamo in presenza del tentativo di un Senatore di allontanarsi dal suo processo, mente sapendo di mentire. Questo è un conflitto di attribuzione e non ha niente a che vedere con la posizione personale dell’imputato: non cambia niente nel processo che mi riguarda. Siamo qui perché si parla non di me, ma di un principio di civiltà giuridica”. Matteo Renzi parla in Aula al Senato prima che a Palazzo Madama si voti sulla relazione della Giunta delle Immunità – stilata dalla forzista Fiammetta Modena – che chiede di portare davanti alla Corte Costituzionale i pm della procura di Firenze per un conflitto d’attribuzione di potere: avrebbero inserito nel fascicolo dell’inchiesta per finanziamento illecito ai partiti sulla fondazione Open alcuni messaggi privati dell’ex ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) “Chi oggi dice che siamo in presenza del tentativo di unre di allontanarsi dal suo processo, mente sapendo di mentire. Questo è undi attribuzione e non ha niente a che vedere con la posizione personale dell’imputato: non cambia niente nel processo che mi riguarda. Siamo qui perché si parla non di me, ma di un principio di civiltà giuridica”. Matteoparla in Aula alprima che a Palazzo Madama si voti sulla relazione della Giunta delle Immunità – stilata dalla forzista Fiammetta Modena – che chiede di portare davanti alla Corte Costituzionale i pm della procura di Firenze per und’attribuzione di potere: avrebbero inserito nel fascicolo dell’inchiesta per finanziamento illecito ai partiti sulla fondazionealcuni messaggi privati dell’ex ...

