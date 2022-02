Renault Austral | test su strada camuffandosi con stile

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Per le uscite previste nella fase precedente il reveal, nuovoè stato letteralmente ricoperto da sticker unici, immaginati e disegnati da François, designer della Direzione Design del Gruppo. Super-grafico e spiazzante, svolge naturalmente la sua funzione primaria, quella di mascherare, ma lo fa con. François ha scelto gli sticker, partendo da due semplici domande: perchè nascondere ciò che è bello con una brutta maschera? Perchè non nascondere una creazione artistica con un’altra creazione artistica? A questo punto dello sviluppo di nuovo, era indispensabile confondere il più possibile le sue linee generali. A tal fine, François si è inspirato per il suo lavoro ai principi di base del camouflage dazzle: il forte contrasto tra bianco e nero, ...