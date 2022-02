Patatine fritte: ecco quante ne possiamo mangiare senza problemi (Di martedì 22 febbraio 2022) Esiste una porzione ideale di Patatine fritte? Secondo un professore di Harvard la risposta è sì: ecco il numero giusto la giusta porzione da mangiareLe Patatine fritte sono un piccolo antipasto che piacciono sia ai bambini che agli adulti. Con salse e non possiamo dire che sono un piatto gustoso ma anche molto calorico. Secondo uno studio ci sarebbe però un numero preciso di queste che permette di non avere conseguenze “dannose” per la salute. Secondo un professore di Harvard il numero perfetto di Patatine da mangiare senza che ci facciano troppo male sarebbero sei. “Ma che senso ha mangiare solo sei Patatine?” Rispondono gli americani. Ma andiamo a vedere nel ... Leggi su formatonews (Di martedì 22 febbraio 2022) Esiste una porzione ideale di? Secondo un professore di Harvard la risposta è sì:il numero giusto la giusta porzione daLesono un piccolo antipasto che piacciono sia ai bambini che agli adulti. Con salse e nondire che sono un piatto gustoso ma anche molto calorico. Secondo uno studio ci sarebbe però un numero preciso di queste che permette di non avere conseguenze “dannose” per la salute. Secondo un professore di Harvard il numero perfetto didache ci facciano troppo male sarebbero sei. “Ma che senso hasolo sei?” Rispondono gli americani. Ma andiamo a vedere nel ...

