Paganese | colpaccio a Catania | Zanini piega gli etnei

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo due sconfitte consecutive, latrova il primo successo esterno stagionale espugnando il “Massimino” di. Gli azzurrostellati bissano dunque il successo dell’andata,ndo glicon lo stesso risultato di uno a zero. Se in quell’occasione fu decisivo il gol di Diop, l’eroe della partita di ritorno si chiama invece. Il difensore di Pavia trova la rete decisiva al quarto d’ora del primo tempo, superando Sala dopo uno scambio proprio con Diop. Sbloccata la partita agli albori, lariesce a reggere fino al novantesimo conquistando tre punti che la proiettando a quota 29 a pari merito con il Messina. L’obiettivo adesso sarà quello di trovare continuità, partendo da un’altra trasferta: sabato i ...

