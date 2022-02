Omaggio a Maradona | succederà contro il Barcellona

(Di martedì 22 febbraio 2022) Napoli esi affronteranno giovedì sera nel ritorno valido per i sedicesimi di finale di Europa League allo Stadio Diego Armando. Sarà una partita nel segno del Pibe de Oro: è infatti nata una bella iniziativa per ricordare il campione argentino, leggenda del calcio e dei due club scomparso il 25 novembre 2020.L’Stando alle ultime notizie, da poco confermate, al minuto 10 verrà resoalla leggenda argentina con il celebre coro che i tifosi del Napoli hanno dedicato anegli anni ’80, intonato dal classico: “Olé, olé, olé, Diegooo“, al termine del quale ci sarà un lungo applauso. Un’occasione speciale per ricordare il campione a cui è intitolato lo stadio di Fuorigrotta e a cui sono state dedicate due ...

L'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, ai microfoni di Kiss Kiss, nel corso della trasmissione odierna di Radio Goal, ha lanciato la proposta per i tifosi azzurri, ...OMAGGIO MARADONA – Ci sarà una bella iniziativa in Napoli-Barcellona in memoria di Diego Armando Maradona, leggenda del calcio scomparso il 25 novembre del 2020 ed ex calciatore di entrambe le squadre ...