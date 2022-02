Medvedev comincia la corsa al numero 1. Berrettini e Nadal al rientro

(Di martedì 22 febbraio 2022) Torna in campo questa notte Matteoche, reduce dalla sconfitta nei quarti di finale all'Atp 500 di Rio de Janeiro, gioca sul cemento di Acapulco in avvicinamento agli impegni di Indian ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Medvedev comincia

La Gazzetta dello Sport

Daniil. Afp Gli scenari per il trono ? Oltre che vincendo il torneo,si laureerà numero 1 al mondo se15 - 0 DIRITTO DI POCO LUNGO DI BERRETTINI! CHE BOLIDE IN RISPOSTA 0 - 0 Sia Rio de ...L'azzurro in Australia ha vinto contro Ugo Humbert perdendo contro Alex de Minaur e Daniil...Sempre da Acapulco riparte la corsa di Daniil Medvedev alla conquista del numero 1 al mondo. primo step contro la mina vagante Benoit Paire. Se dovesse vincere il torneo, il russo butterà giù dal ...Cinque top 10 al via. Daniil e Rafa tornano in campo dopo la finale di Melbourne. Matteo trova Paul, Lorenzo un qualificato. Sascha impegnato da Brooksby ...