‘LOL – Chi ride è fuori’ 2 | la sigla ufficiale

Dopo lo straordinario successo della prima stagione, 'LOL – Chi ride è fuori' sta per tornare per una seconda stagione, il prossimo 24 febbraio. In attesa della sua uscita, poche ore fa, il canale ufficiale di Prime Video ha pubblicato la sigla di questa nuova stagione: Il nuovo cast di 'LOL – Chi ride è fuori' Nel cast tutto nuovo avremo Virginia Raffaele e Corrado Guzzanti, comico ed imitatore, che succederà alla sorella Caterina, che ha preso parte alla scorsa edizione. Ed ancora Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Frank Matano stavolta accompagnerà Fedez nella conduzione del programma.Ad oggi, LOL – Chi ride è fuori è la serie ...

