L'industria della moda ha reagito alla pandemia diventando più agile (Di martedì 22 febbraio 2022) La Milano fashion week è iniziata. A seguire concluderà il ciclo dedicato alle presentazioni delle collezioni donna l'autunno-inverno 2022-2023 quella di Parigi. Le due piazze forti per i fashion show le presentazioni moda sono sempre state queste. È qui che è possibile valutare stato di salute dell'intero sistema. Quello economico, dove ancora più utili sono gli indicatori provenienti dai listini di borsa dove i marchi più celebri sono presenti. E quello creativo, sempre fluido data l'inarrestabile girandola di talenti che i grandi gruppi del lusso si accaparrano per poi spostarli da una collezione all'altra come pedoni su una scacchiera. Per la Fashion week di Milano (22 – 28 febbraio) sono questi i numeri rilasciati dalla Camera della moda: 69 sfilate (60 fisiche e 9 digitali); 101 presentazioni (86 fisiche e 15 ...

