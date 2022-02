Le balene BSC hanno preso Cardano ADA nonostante il prezzo non sia rialzista

Leggi su coinlist.me

(Di martedì 22 febbraio 2022) La più grande balena BNB ha recentemente acquisito oltre 5,1 milioni di ADA LeBSC si sono anche dilettate con i token Dogecoin e ALPHA Lo strumento di monitoraggio a catena WhaleStats ha rivelato che domenica la più grande balena BNB ha aggiunto 5,1 milioni di dollari di ADA al proprio portafoglio. Il servizio blockchain, che tiene traccia dei migliori hodler su BSC e dei token che possiedono, ha pubblicato le informazioni sul suo account Twitter incentrato su BSC @WhaleStatsBSC . Più specificamente, il gigantesco investitore ha ottenuto 5.367.075 token ADA per undi 5.106.208$. Da notare è che i token in questione sono token ADA BEP20, che esistono esclusivamente sulla catena BNB. Non sono veri e propri token ADA (nativi di), ma piuttosto token legati aldi ADA sulla catena di Binance, ...