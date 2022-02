La data di oggi è palindroma e ambigramma

Leggi su agi

(Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - In questo secolo capiterà 'solo' altre 22 volte, altre 31 nei successivi cento anni:, il 22.02.2022, è una, ovvero che non cambia se si legge da sinistra o da destra. Ma non solo. Questo 'speciale' martedì presenta altre singolarità. È unaanche(parola coniata nel 1986 dall'inglese Douglas Hofstadter) ovvero, può essere letta capovolta, a testa in giù. Per gli anglofoniè anche il "Twos- day", il giorno del 2. Come il numero dei gemelli: non a caso ad Altavilla Irpina, in Campania, c'è il raduno dei "Gemelli d'Italia" (il primo è avvenuto in un'altrail 2 febbraio 2020). L'unione di due elementi, poi - secondo la numerologia - simboleggia, tre le altre cose, la relazione di coppia. La ...