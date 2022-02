Katia Ricciarelli: appello al pubblico per farla uscire, ma non ce n’era bisogno (Di martedì 22 febbraio 2022) Il momento più comico e paradossale della diretta del Grande Fratello Vip 6 di ieri sera è stato quando Katia Ricciarelli ha fatto un appello ai telespettatori per farla uscire dalla casa dopo le nomination. Votata da Miriana Trevisan, Alessandro Basciano, Lulù Selassié e Manila Nazzaro, la soprano è finita direttamente al televoto. Dopodiché ha provato con un’escamotage ad uscire. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6 L’appello di Katia Ricciarelli al pubblico Katia Ricciarelli, una volta scoperto di essere finita tra le persone in nomination questa settimana ha chiesto ad Alfonso Signorini: “Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 febbraio 2022) Il momento più comico e paradossale della diretta del Grande Fratello Vip 6 di ieri sera è stato quandoha fatto unai telespettatori perdalla casa dopo le nomination. Votata da Miriana Trevisan, Alessandro Basciano, Lulù Selassié e Manila Nazzaro, la soprano è finita direttamente al televoto. Dopodiché ha provato con un’escamotage ad. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6 L’dial, una volta scoperto di essere finita tra le persone in nomination questa settimana ha chiesto ad Alfonso Signorini: “Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai ...

