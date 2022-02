Jannik by Vagnozzi ricomincia da… tre (Di martedì 22 febbraio 2022) Era la "prima" del "dopo": la prima partita di Sinner nella nuova era del "dopo - Piatti". E non era per niente facile, nonostante la differenza di classifica tra l'azzurro, n.10 del mondo, e ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Era la "prima" del "dopo": la prima partita di Sinner nella nuova era del "dopo - Piatti". E non era per niente facile, nonostante la differenza di classifica tra l'azzurro, n.10 del mondo, e ...

WeAreTennisITA : Il nuovo corso di Sinner inizia oggi alle ore 13 a Dubai, quando esordirà nel torneo affrontando Davidovich Fokina.… - oktennis : Esordio con brivido a Dubai per Jannik Sinner, alla prima con coach Vagnozzi in panchina. L'azzurro annulla 3 match… - Sinnerista : RT @LorenzoAndreol4: Sinner da impazzire a Dubai! Jannik supera in rimonta Davidovich Fokina 46 76 63 (recuperando un break di svantaggio n… - Adriana11100542 : RT @LorenzoAndreol4: Sinner da impazzire a Dubai! Jannik supera in rimonta Davidovich Fokina 46 76 63 (recuperando un break di svantaggio n… - apicella57 : RT @LorenzoAndreol4: Sinner da impazzire a Dubai! Jannik supera in rimonta Davidovich Fokina 46 76 63 (recuperando un break di svantaggio n… -