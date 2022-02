Isola dei Famosi, Lory Del Santo su Marco Cucolo: “Non voleva partecipare” (Di martedì 22 febbraio 2022) In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Lory Del Santo ha parlato della partecipazione all’Isola dei Famosi. La showgirl è pronta a partire per l’Honduras in coppia con il compagno Marco Cucolo. A proposito di quest’ultimo, Del Santo ha fatto sapere che non voleva affatto partecipare al reality show. Leggi anche: Isola dei Famosi 2022: quando inizia Retroscena su Cucolo La prossima edizione dell’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti dell’ultima ora, aprirà i battenti il prossimo 21 marzo 2022 su Canale 5. Al timone del programma, ci sarà ancora una volta Ilary Blasi. Tra i concorrenti di quest’anno, troveremo anche delle coppie tra cui ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 febbraio 2022) In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv,Delha parlato della partecipazione all’dei. La showgirl è pronta a partire per l’Honduras in coppia con il compagno. A proposito di quest’ultimo, Delha fatto sapere che nonaffattoal reality show. Leggi anche:dei2022: quando inizia Retroscena suLa prossima edizione dell’dei, salvo cambiamenti dell’ultima ora, aprirà i battenti il prossimo 21 marzo 2022 su Canale 5. Al timone del programma, ci sarà ancora una volta Ilary Blasi. Tra i concorrenti di quest’anno, troveremo anche delle coppie tra cui ...

