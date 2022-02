In Burkina Faso almeno 59 persone sono morte in un’esplosione vicino a una miniera d’oro (Di martedì 22 febbraio 2022) Lunedì a Gbomblora, località nel sud-ovest del Burkina Faso, sono morte almeno 59 persone a causa di una forte esplosione nei pressi di una miniera d’oro. Ci sono anche oltre 100 feriti: secondo le prime ricostruzioni a provocare l’esplosione sono Leggi su ilpost (Di martedì 22 febbraio 2022) Lunedì a Gbomblora, località nel sud-ovest del59a causa di una forte esplosione nei pressi di una. Cianche oltre 100 feriti: secondo le prime ricostruzioni a provocare l’esplosione

Advertising

elena51847647 : RT @ilpost: In Burkina Faso almeno 59 persone sono morte in un’esplosione vicino a una miniera d’oro - ilpost : In Burkina Faso almeno 59 persone sono morte in un’esplosione vicino a una miniera d’oro - anto_galli4 : RT @Laura51478782: @EnricoLetta @GiuseppeConteIT Benvenuto in Italia, dove la libertà di stampa si trova al 41esimo posto in classifica, do… - marcell16895275 : RT @Laura51478782: @EnricoLetta @GiuseppeConteIT Benvenuto in Italia, dove la libertà di stampa si trova al 41esimo posto in classifica, do… - diretta1968 : ?? #BREAKING : L'esplosione di una mina uccide almeno 55 persone in Burkina Faso: fonti mediche e locali -

Ultime Notizie dalla rete : Burkina Faso Burkina Faso: esplosione in una miniera, 59 vittime e oltre 100 feriti Ouagadougou, 22 feb 06:06 - Una esplosione verificatasi in una miniera d'oro a Gbomblora, in Burkina Faso, ha causato la morte di 59 persone e il ferimento di almeno...

Perché Erdogan e la Turchia puntano sull'Africa Una dinamica che potrebbe presto ripetersi con Nigeria, Ciad, Angola e Togo e che alla luce del ritiro francese dal Sahel è assai probabile si riproponga in Mali, Niger e Burkina Faso Lo spazio che ...

Due morti nel golpe in Burkina Faso, Damiba ordina inchiesta Agenzia ANSA In Burkina Faso almeno 59 persone sono morte in un’esplosione vicino a una miniera d’oro Lunedì a Gbomblora, località nel sud-ovest del Burkina Faso, sono morte almeno 59 persone a causa di una forte esplosione nei pressi di una miniera d’oro. Ci sono anche oltre 100 feriti: secondo le ...

Brevi dal mondo: Niger, Mali e Burkina Faso, Belgio, Kazakhstan Al contempo la giunta annuncia azioni legali contro le sanzioni imposte al Paese dagli organismi regionali. Nel vicino Burkina Faso invece nuove espressioni di sostegno ai militari che a gennaio hanno ...

Ouagadougou, 22 feb 06:06 - Una esplosione verificatasi in una miniera d'oro a Gbomblora, in, ha causato la morte di 59 persone e il ferimento di almeno...Una dinamica che potrebbe presto ripetersi con Nigeria, Ciad, Angola e Togo e che alla luce del ritiro francese dal Sahel è assai probabile si riproponga in Mali, Niger eLo spazio che ...Lunedì a Gbomblora, località nel sud-ovest del Burkina Faso, sono morte almeno 59 persone a causa di una forte esplosione nei pressi di una miniera d’oro. Ci sono anche oltre 100 feriti: secondo le ...Al contempo la giunta annuncia azioni legali contro le sanzioni imposte al Paese dagli organismi regionali. Nel vicino Burkina Faso invece nuove espressioni di sostegno ai militari che a gennaio hanno ...