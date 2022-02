Ilary Blasi, addio a Francesco Totti? "Lei e il collega...": corna, indiscrezioni drammatiche. Chi è lui (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono sempre più insistenti infatti le voci secondo cui Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero pronti a dirsi addio. La relazione, secondo alcuni pettegolezzi, sarebbe finita ormai da parecchio tempo. Dagospia, in un articolo, ha parlato di un furioso litigio mentre i due coniugi si trovavano in gita al lago di Castelgandolfo lo scorso 5 febbraio. Una lite che sarebbe in qualche modo stata una goccia che ha fatto traboccare un vaso pieno ormai da diverse settimane. A settembre Totti aveva festeggiato i suoi 45 anni senza la moglie accanto. Nel frattempo, Ilary Blasi commentava in una recente intervista che “tutto può finire". Ospite del programma di Michelle Hunziker si è però anche lamentata del fatto che i giornali parlano di crisi con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono sempre più insistenti infatti le voci secondo cuisarebbero pronti a dirsi. La relazione, secondo alcuni pettegolezzi, sarebbe finita ormai da parecchio tempo. Dagospia, in un articolo, ha parlato di un furioso litigio mentre i due coniugi si trovavano in gita al lago di Castelgandolfo lo scorso 5 febbraio. Una lite che sarebbe in qualche modo stata una goccia che ha fatto traboccare un vaso pieno ormai da diverse settimane. A settembreaveva festeggiato i suoi 45 anni senza la moglie accanto. Nel frattempo,commentava in una recente intervista che “tutto può finire". Ospite del programma di Michelle Hunziker si è però anche lamentata del fatto che i giornali parlano di crisi con il ...

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - itsme_dgg : TOTTI E ILARY BLASI SI SEPARANO. Ma come. L'amore non esiste. - folucar : RT @ultimenotizie: Dopo vent’anni d’amore e quasi 17 di matrimonio, Ilary #Blasi e Francesco #Totti sarebbero a un passo dall’addio. Anzi,… -