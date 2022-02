Il messaggio di addio di Sara Tommasi per la mamma Cinzia Cascianelli (Di martedì 22 febbraio 2022) Grave lutto per Sara Tommasi: la mamma Cinzia Cascianelli è morta. Lo ha annunciato l’influencer con un post commovente pubblicato sul suo profilo Instagram. Vi raccomandiamo... Il rispetto necessario per Sara Tommasi: "Ero una morta che camminava" Dopo anni difficili, tormentati anche dai giudizi della gente, Sara Tommasi sembra essere rinata. Ma il peso delle parole altrui è stato davvero d... Nella foto madre e figlia sono ritratte insieme, mentre Sara Tommasi bacia la fronte della mamma e quest’ultima guarda sorridente verso la fotocamera. Il messaggio ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 22 febbraio 2022) Grave lutto per: laè morta. Lo ha annunciato l’influencer con un post commovente pubblicato sul suo profilo Instagram. Vi raccomandiamo... Il rispetto necessario per: "Ero una morta che camminava" Dopo anni difficili, tormentati anche dai giudizi della gente,sembra essere rinata. Ma il peso delle parole altrui è stato davvero d... Nella foto madre e figlia sono ritratte insieme, mentrebacia la fronte dellae quest’ultima guarda sorridente verso la fotocamera. Il...

