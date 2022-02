Il finale di 9-1-1 Lone Star 3×07 sconvolge tra morti eccellenti e incendi, quando tornerà su Rai2? (Di martedì 22 febbraio 2022) Negli Usa è già arrivato il momento delle lacrime in 9-1-1 Lone Star 3 non senza sconvolgimenti di ogni sorta. La serie tv, spin-off di 9-1-1, continua a camminare benissimo a testa alta da sola e si prepara adesso a salutare i fan con un episodio che in Italia vedremo solo su Disney+, almeno per il momento. La programmazione della tv in chiaro è molto indietro rispetto a quella americana tant’è che Rai2 si sta preparando alla messa in onda della seconda stagione non prima del prossimo mese di giugno. Questo significa che il finale di 9-1-1 Lone Star 3 andrà in scena su Rai2 non prima dell’estate 2023, salvo cambiamenti. Ma possiamo davvero aspettare tanto prima di scoprire cosa è successo in quest’ultimo episodio? ATTENZIONE SPOILER! La maggior parte ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Negli Usa è già arrivato il momento delle lacrime in 9-1-13 non senza sconvolgimenti di ogni sorta. La serie tv, spin-off di 9-1-1, continua a camminare benissimo a testa alta da sola e si prepara adesso a salutare i fan con un episodio che in Italia vedremo solo su Disney+, almeno per il momento. La programmazione della tv in chiaro è molto indietro rispetto a quella americana tant’è chesi sta preparando alla messa in onda della seconda stagione non prima del prossimo mese di giugno. Questo significa che ildi 9-1-13 andrà in scena sunon prima dell’estate 2023, salvo cambiamenti. Ma possiamo davvero aspettare tanto prima di scoprire cosa è successo in quest’ultimo episodio? ATTENZIONE SPOILER! La maggior parte ...

FAR: Changing Tides, la recensione di un avventura acquatica evocativa Ecco la nostra recensione di FAR: Changing Tides, seguito di Lone Sails: un'avventura acquatica evocativa ma ancora non stupefacente.. Quattro anni dopo FAR: Lone Sails, Okomotive torna a calcare le ...

