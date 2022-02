Giarrusso e la pancia di Calenda (Di martedì 22 febbraio 2022) Della “pancia orrenda” di Carlo Calenda, come dice quello: chi sono io per giudicare? E anche del suo umorismo in eccesso di sopracciò. Forse, “è già una notizia che Giarrusso sappia scrivere” non è la battuta giusta per entrare nel club di Groucho Marx; ma che Giarrusso senta necessità non solo di rispondere, ma anche di declinare in tv tutto il suo curriculum, tirando in mezzo pure le referenze della conduttrice, questo sì fa molto ridere. Come insegnano gli strizzacervelli, c’è sempre un perché negli scatti d’ira che paiono immotivati (tre minuti di contumelie curriculari). Il perché è che Calenda ha sempre detto che i grillini sono “degli scappati di casa”. E di questo, nonostante il curriculum di Giarrusso, bastava leggere ieri l’esilarante intervista di Toninelli al Fatto per ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 22 febbraio 2022) Della “orrenda” di Carlo, come dice quello: chi sono io per giudicare? E anche del suo umorismo in eccesso di sopracciò. Forse, “è già una notizia chesappia scrivere” non è la battuta giusta per entrare nel club di Groucho Marx; ma chesenta necessità non solo di rispondere, ma anche di declinare in tv tutto il suo curriculum, tirando in mezzo pure le referenze della conduttrice, questo sì fa molto ridere. Come insegnano gli strizzacervelli, c’è sempre un perché negli scatti d’ira che paiono immotivati (tre minuti di contumelie curriculari). Il perché è cheha sempre detto che i grillini sono “degli scappati di casa”. E di questo, nonostante il curriculum di, bastava leggere ieri l’esilarante intervista di Toninelli al Fatto per ...

