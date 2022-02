Emorragia cerebrale per Furino, ex capitano Juve ricoverato: è grave (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’ex centrocampista della Juventus Beppe Furino è ricoverato nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Il 75enne, bandiera bianconera negli anni ’70 e ’80, ha avuto un’Emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono gravi ma stabili; al momento è escluso l’intervento chirurgico. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’ex centrocampista dellantus Beppenella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Il 75enne, bandiera bianconera negli anni ’70 e ’80, ha avuto un’. Le sue condizioni sono gravi ma stabili; al momento è escluso l’intervento chirurgico. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

repubblica : Paura per Beppe Furino: emorragia cerebrale, è in gravi condizioni - SkyTG24 : Beppe Furino grave in ospedale, l'ex calciatore della Juve ha avuto un'emorragia cerebrale - GoalItalia : Giuseppe Furino ricoverato in ospedale: il leggendario ex capitano della Juve è stato colpito da emorragia cerebral… - Fede_Spera86 : @ilciccio67 @cuoredialiante Grave emorragia cerebrale. Per ora non operano. Condizioni stabili ma gravi. -