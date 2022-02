Dal primo marzo stop quarantena da Paesi extra Ue (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede “a partire dal 1 marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei le stesse regole già vigenti per i Paesi europei. Per l’ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni del Green Pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede “a partire dal 1, per gli arrivi da tutti ieuropei le stesse regole già vigenti per ieuropei. Per l’ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni del Green Pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Per la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni' e 'sarà abbastanza estensiva' per le cat… - fattoquotidiano : Il convegno “Mediterraneo frontiera di pace”: un tempo il padrone di casa era La Pira, ora Nardella; il primo requi… - SkyTG24 : Il #21febbraio 1995 veniva trasmesso in Italia il primo episodio di #SailorMoon, l'anime tratto dal manga di Naoko… - vel8206 : RT @Cambiacasacca: Se non ho capito male, secondo la nuova ordinanza di speranza, dal primo marzo per essere liberi basta comprarsi una cam… - quete_du_graal : RT @MatsurikoSM: Attenzione a non farvi ingannare dal seducente mito del sovietico ebreo Putin (la madre era Shlomova), che come primo atto… -