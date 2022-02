Corso di formazione dell’Acv Enzo Aprea: i ringraziamenti e la gioia di Giovanni Esposito (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon questo comunicato stampa Giovanni Esposito, dopo aver conseguito attestato di qualifica di animatore sociale e esperto in sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso un Corso di formazione promosso e organizzato dall’associazione Acv Enzo Aprea di Atripalda in collaborazione con la StartCode srl di Atripalda quale Agenzia formativa e del lavoro, intende esprimere in primis “un forte ringraziamento dal profondo del cuore di gratitudine e felicitazione per il coinvolgimento che mi è stato rivolto verso il Corso e per il risultato ottenuto e traguardo raggiunto all’Associazione Acv Enzo Aprea di Atripalda presieduta dalla presidentessa Renata Romano quale persona umile, generosa, di cuore e disponibile e al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon questo comunicato stampa, dopo aver conseguito attestato di qualifica di animatore sociale e esperto in sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso undipromosso e organizzato dall’associazione Acvdi Atripalda in collaborazione con la StartCode srl di Atripalda quale Agenzia formativa e del lavoro, intende esprimere in primis “un forte ringraziamento dal profondo del cuore di gratitudine e felicitazione per il coinvolgimento che mi è stato rivolto verso ile per il risultato ottenuto e traguardo raggiunto all’Associazione Acvdi Atripalda presieduta dalla presidentessa Renata Romano quale persona umile, generosa, di cuore e disponibile e al ...

