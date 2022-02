Advertising

OdeonZ__ : Bovolenta jr all'esordio in Superlega 10 anni dopo la scomparsa di papà Vigor -

Ultime Notizie dalla rete : Bovolenta all

Alessandronon è più quel bimbo di quasi 8 anni che a un mese dalla scomparsa del papà (... è anche grazie a ciò che ha condiviso con Vigor nei primi 8 anni di vita e'amore che la mamma ...... al termine del match di Milano " è stata una cosa inaspettata, perché è successa da un giorno'... Tra i più emozionati ci sono naturalmente i membri della grande famiglia, come conferma la ...Alessandro Bovolenta, il figlio del compianto Vigor esordisce in Serie ... perché è successa da un giorno all’altro causa l’indisponibilità di alcuni giocatori e sono davvero felicissimo e molto ...Dieci anni dopo la scomparsa di papà Vigor, c’è un Bovolenta in serie A ... Nel tabellino ci sono anche due punti di Alessandro, chiamato all’ultimo minuto per l’infortunio di due compagni, ma da ...