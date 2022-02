Atletico Madrid, indiscrezione su Simeone: possibile addio a giugno? (Di martedì 22 febbraio 2022) Diego Simeone potrebbe essere alla fine della sua esperienza all’Atletico Madrid. Quest’anno il rischio di non andare in Champions League è palpabile, considerando una classifica che vede sì l’Atletico al quarto posto assieme al Barcellona, ma anche un meno quattro dal Betis terzo, e l’indiziata più probabile per crollare tra le prime quattro, considerando che il Siviglia è molto lontano e il Real Madrid è praticamente irraggiungibile è proprio l’Atletico del Cholo. Diego Simeone allenatore dell’Atletico MadridA Madrid c’è aria di rinnovamento, ovviamente legata ai risultati. Perché una mancata Champions League potrebbe dire un addio da parte del Cholo: c’è una clausola presente nel contratto che ... Leggi su rompipallone (Di martedì 22 febbraio 2022) Diegopotrebbe essere alla fine della sua esperienza all’. Quest’anno il rischio di non andare in Champions League è palpabile, considerando una classifica che vede sì l’al quarto posto assieme al Barcellona, ma anche un meno quattro dal Betis terzo, e l’indiziata più probabile per crollare tra le prime quattro, considerando che il Siviglia è molto lontano e il Realè praticamente irraggiungibile è proprio l’del Cholo. Diegoallenatore dell’c’è aria di rinnovamento, ovviamente legata ai risultati. Perché una mancata Champions League potrebbe dire unda parte del Cholo: c’è una clausola presente nel contratto che ...

