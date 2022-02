Assobalneari | governo svende concessioni spiagge e idroelettriche | altri Paesi Ue le difendono

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Labitalia) - "AAAsi in Italia. Chi fosse interessato rivolgersi a Palazzo Chigi - Roma. Questo potrebbe essere un annuncio ipotetico relativo a quanto si sta prospettando in Italia con la scusa della concorrenza. Mentre glieuropeile proprie coste (Spagna, Portogallo e Croazia) e le loro fonti di produzione elettrica (Francia) noi facciamo il contrario". Lo dichiara Fabrizio Licordari, presidente diItalia Federturismo Confindustria. "Ilitaliano - dice - sta organizzando, con una sapiente campagna di disinformazione propagandistica screditando i suoi imprenditori, il regalo dei suoi beni strategici ad ...

Advertising

franco_sala : RT @EZanchini: Concessioni spiagge, @Legambiente e @TouringClub: “Dal governo buona proposta”. Assobalneari: “Diamo battaglia. Questione st… - RiminiFuturo : RT @Legambiente: Concessioni #spiagge, Legambiente e Touring: “Dal governo buona proposta. Ora sarà 'importante aprire un confronto sui dec… - beppegambis : RT @EZanchini: Concessioni spiagge, @Legambiente e @TouringClub: “Dal governo buona proposta”. Assobalneari: “Diamo battaglia. Questione st… - fabriziobarca : RT @EZanchini: Concessioni spiagge, @Legambiente e @TouringClub: “Dal governo buona proposta”. Assobalneari: “Diamo battaglia. Questione st… - lifestyleblogit : Balneari, Licordari (Assobalneari): 'Sorpresi da mancato confronto con governo nonostante tre tavoli' - -

Ultime Notizie dalla rete : Assobalneari governo

Il Tempo

... esponente dell', che contattato da Catania Today parla di 'troppa superficialità' ... Per fortuna ilnon ha messo la fiducia e ci deve essere una decisione democratica. Il tempo ...Tuttavia, nel settore permane una certa preoccupazione, come certifica il Presidente diFabrizio Licordari, che su Radio Cusano Campus contesta l'assenza di confronto con il...Lo dichiara Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia Federturismo Confindustria. "Il governo italiano - dice - sta organizzando, con una sapiente campagna di disinformazione ...E' questo il modo di presentare dei provvedimenti dove gli stessi componenti del governo non conoscono quello che devono andare ad avallare?". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Fabrizio Licordari, ...