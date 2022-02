Amore e cannibalismo secondo il nipote di Christian De Sica. (Di martedì 22 febbraio 2022) Far convivere horror e romanticismo? Mica semplice, eppure Non mi uccidere, thriller d’Amore e cannibalismo con Alice Pagani e Rocco Fasano – disponibile da questa settimana su Netflix – ci riesce benissimo. Uscito lo scorso anno direttamente in VOD per colpa della pandemia, si tratta di un coming of age sanguinolento che strizza l’occhio a piccoli cult come lo svedese Lasciami entrare, e che dietro l’analisi della psicologia femminile della protagonista, della paura di un corpo da adolescente che cambia, vuole essere una metafora sulla crescita e la scoperta di sé stessi. Alice Pagani: red carpet, set e look della star di “Baby” guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 22 febbraio 2022) Far convivere horror e romanticismo? Mica semplice, eppure Non mi uccidere, thriller d’con Alice Pagani e Rocco Fasano – disponibile da questa settimana su Netflix – ci riesce benissimo. Uscito lo scorso anno direttamente in VOD per colpa della pandemia, si tratta di un coming of age sanguinolento che strizza l’occhio a piccoli cult come lo svedese Lasciami entrare, e che dietro l’analisi della psicologia femminile della protagonista, della paura di un corpo da adolescente che cambia, vuole essere una metafora sulla crescita e la scoperta di sé stessi. Alice Pagani: red carpet, set e look della star di “Baby” guarda le foto ...

