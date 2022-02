Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2022 ore 16:30 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2022 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DA VIA PONTINA A VIA ARDEATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASILINA DA VIA DI TORRENOVA AL GRA IN DIREZIONE Roma SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA TRULLO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DI CASTEL FUSANO ALTEZZA VIA OSTIENSE CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI. I LAVORI NOTTURNI SULLA PONTINA ANDRANNO AVANTI SINO AL 4 MARZO, CAUSA INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SOTTOPASSO AL KM 19+500 A CURA DI ASTRAL SPA. CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE TERRACINA TRA I KM 15 E 21 CIRCA, DALLE 22.00 ALLE 06.00. CONTESTUALMENTE, SONO CHIUSE LE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022)DEL 21 FEBBRAIOORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DA VIA PONTINA A VIA ARDEATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASILINA DA VIA DI TORRENOVA AL GRA IN DIREZIONESULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA TRULLO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DI CASTEL FUSANO ALTEZZA VIA OSTIENSE CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI. I LAVORI NOTTURNI SULLA PONTINA ANDRANNO AVANTI SINO AL 4 MARZO, CAUSA INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SOTTOPASSO AL KM 19+500 A CURA DI ASTRAL SPA. CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE TERRACINA TRA I KM 15 E 21 CIRCA, DALLE 22.00 ALLE 06.00. CONTESTUALMENTE, SONO CHIUSE LE ...

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Terminati lavori in via Monte Urano, linea 93 ripristinata su intera tratta. - romamobilita : #Roma #viabilità Terminati lavori in via Nevio, linea 990 ripristinata su intera tratta. Riattivate le fermate 7624… - romamobilita : #Roma #viabilità Via Acaia, segnalato incidente, con traffico rallentato, altezza via Vetulonia. - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Linee bus S, il servizio è stato rimodulato. Ecco perché - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Terminato l'intervento di potatura su viale Angelico altezza viale delle Milizie. Ripristina… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Sottopasso ferroviario a Trodica "Accelerazione dell'iter" La modifica alla viabilità per il sottopassaggio di Trodica L'intervento a Trodica, per il quale è ... Dall'ultimo colloquio che ho avuto con gli uffici di Rfi di Roma ci è stato riferito che è partito ...

Incidente tra uno scooter e un'auto, viabilità bloccata per circa un'ora stamani sulla Leonardo da Vinci Stamattina, poco dopo le 7, la viabilità sulla statale Leonardo da Vinci, all'altezza del sovrappasso di via Roma, è stata bloccata per circa un'ora a causa di un incidente tra uno scooter e un'auto. Il tamponamento, avvenuto ...

