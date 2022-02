Ultime Notizie Roma del 21-02-2022 ore 14:10 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ci sono volute due telefonate consecutive del presidente francese Emmanuel Macron Vladimir Putin per convincerlo a partecipare a un vertice con Joe biden il presidente russo e quello americano per ora hanno accettato il principio di Macron ha sottolineato che il vertice si potrà tenere solo se la Russia non invaderà l’Ucraina lo hanno confermato l’elisione a casa bianca l’incontro sarebbe poi estesa a tutte le parti in causa e si concentrerà ebbe su sicurezza e strategica in Europa L’Australia è aperta oggi i suoi confini esterni a tutti i turisti vaccinati quasi due anni dopo aver imposto alcune delle restrizioni di viaggio più severe al mondo per combattere la diffusione del covid è finita ha detto ieri primo ministro australiano Scott Morrison una conferenza ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ci sono volute due telefonate consecutive del presidente francese Emmanuel Macron Vladimir Putin per convincerlo a partecipare a un vertice con Joe biden il presidente russo e quello americano per ora hanno accettato il principio di Macron ha sottolineato che il vertice si potrà tenere solo se la Russia non invaderà l’Ucraina lo hanno confermato l’elisione a casa bianca l’incontro sarebbe poi estesa a tutte le parti in causa e si concentrerà ebbe su sicurezza e strategica in Europa L’Australia è aperta oggi i suoi confini esterni a tutti i turisti vaccinati quasi due anni dopo aver imposto alcune delle restrizioni di viaggio più severe al mondo per combattere la diffusione del covid è finita ha detto ieri primo ministro australiano Scott Morrison una conferenza ...

Advertising

Corriere : Figliuolo: «Dal 1 marzo la quarta dose ai fragili. L'89% degli italiani ha concluso il ciclo vaccinale» - Agenzia_Ansa : Più di centomila soldati russi alle porte dell'Ucraina, migliaia di truppe americane inviate nelle ultime settimane… - MediasetTgcom24 : L'Osce riferisce di 'bombardamenti multipli' nell'Ucraina orientale #usa #fed #luigi dimaio #biden #ucraino… - Albinocontente4 : ?? Sale la tensione al confine dell’Ucraina: uccisi cinque 'sabotatori' ucraini in territorio russo >>>… - ilFattoMolfetta : SCONFITTA BRINDISINA PER LA MOLFETTA CALCIO CHE PERDE 1-0: Molfetta. I biancorossi torneranno a giocare in casa dom… -