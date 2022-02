Ucraina | Borrell | Qualsiasi violazione russa vedra' una forte reazione da parte dell' Ue

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Borrell (Ue): da Russia più grande minaccia alla pace dal 1945 #onu #russia #europa #ucraina… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'I media russi continuano ad alimentare false narrazioni su presunte atrocità contro la popolazione del #Donbass. Il cop… - FatimaCurzio : RT @ultimenotizie: 'Qualsiasi aggressione all'#Ucraina avrà una risposta forte da parte dell'Ue. Questo vale anche per la #Bielorussia, se… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Borrell (Ue): da Russia più grande minaccia alla pace dal 1945 #onu #russia #europa #ucraina #secondaguerram… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Borrell (Ue): da Russia più grande minaccia alla pace dal 1945 #onu #russia #europa #ucraina #secondaguerram… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Borrell

Continueremo a sostenere l'per far fronte agli attacchi" ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza. VIDEO EBS 21 febbraio 2022Finora prosegue, 'abbiamo constatato manipolazioni da parte di Mosca che vuole creare un ... Lo riferisce la poliziaPIU AGGIORNAMENTI 43'Oggi abbiamo adottato formalmente la decisione proposta dalla Commissione europea. Inoltre, abbiamo deciso di fornire un sostegno ...L’UE confusa condanna la “chiara violazione” dell’accordo di Minsk, ma elogia la “restrizione” di Kiev. La politica estera disgiunta e l’unità dell’Unione europea sono ancora una volta in contrapposiz ...