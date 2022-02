“Succederà in finale”. Decisione bomba al GF Vip “Ma Sonia Bruganelli deve fare una cosa” (Di lunedì 21 febbraio 2022) GF Vip, la Decisione ‘bomba’. Le indiscrezioni, si sa, circolano veloci, soprattutto quando a essere tirato in ballo è il reality show che pù di tutti appassiona il pubblico italiano, quello di Alfonso Signorini. Stando alle parole di Parpiglia e Della Valle rivelate a Casa Chi, pare che lo studio televisivo di Canale 5 sia pronto ad accogliere il marito di Sonia Bruganelli come ospite. Ma il conduttore fissa una condizione ben precisa. Sono trascorsi ben 183 giorni dallo start del programma e gli inquilini della casa più spiata d’Italia non smettono di concedere al pubblico italiano grandi colpi di scena, soprattutto in merito al dibattuto triangolo d’amore che anima le vicende dei gieffini, quello tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Il grande finale, dunque, si avvicina. E in attesa del ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) GF Vip, la’. Le indiscrezioni, si sa, circolano veloci, soprattutto quando a essere tirato in ballo è il reality show che pù di tutti appassiona il pubblico italiano, quello di Alfonso Signorini. Stando alle parole di Parpiglia e Della Valle rivelate a Casa Chi, pare che lo studio televisivo di Canale 5 sia pronto ad accogliere il marito dicome ospite. Ma il conduttore fissa una condizione ben precisa. Sono trascorsi ben 183 giorni dallo start del programma e gli inquilini della casa più spiata d’Italia non smettono di concedere al pubblico italiano grandi colpi di scena, soprattutto in merito al dibattuto triangolo d’amore che anima le vicende dei gieffini, quello tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Il grande, dunque, si avvicina. E in attesa del ...

Advertising

bbyoulooksoc00l : chissà cosa succederà quando settimana prossima uscirà il season finale di euphoria e a quel punto non avrò più nes… - cuetherain_ : Comunque hanno tagliato un botto di cose che avrei preferito vedere rispetto a quello che succederà negli ultimi du… - SarettaMenghi90 : Se ascoltate senza guardare avrete un'anticipazione di quello che succederà tra Jessica e Barù dopo la puntata della finale. #jerù - ChiaraaL_ : RT @_sommario_: Se fossero furbi, domani Barù dovrebbe votare Jessica per la finale, sapendo che ha sicuro il voto di Lulù e quindi candida… - _sommario_ : Se fossero furbi, domani Barù dovrebbe votare Jessica per la finale, sapendo che ha sicuro il voto di Lulù e quindi… -

Ultime Notizie dalla rete : Succederà finale Vaccino Covid, Figliuolo: "Quarta dose per i fragili dall'1 marzo" "Scorta" delle dosi pronta per il post 31/3 Cosa succederà, in quest'ottica, dopo il 31 marzo con ... Con un riferimento finale al suo futuro. "Da me dipendono tutte le forze nelle missioni operative, ...

Arianna David: "Bacio Soleil - Delia già programmato?"/ "Succederà dell'altro fra i 3" Sonia Bruganelli stufa di Alex Belli e Delia/ "Spero vadano e liberi posto in finale" ARIANNA DAVID ... io sono stra - convinta che succederà altro". Delia Duran ad Alex "Facciamola esplodere"/ Furia ...

Attack on Titan: nemmeno gli attori conoscono il finale IGN ITALY "Scorta" delle dosi pronta per il post 31/3 Cosa, in quest'ottica, dopo il 31 marzo con ... Con un riferimentoal suo futuro. "Da me dipendono tutte le forze nelle missioni operative, ...Sonia Bruganelli stufa di Alex Belli e Delia/ "Spero vadano e liberi posto in" ARIANNA DAVID ... io sono stra - convinta chealtro". Delia Duran ad Alex "Facciamola esplodere"/ Furia ...