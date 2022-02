Stati Generali dell’istruzione, le proposte di riforma dal basso degli studenti: dallo stop alternanza scuola-lavoro alla revisione dei voti (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Se non la fa il ministro ci pensiamo noi”. A mettere in cantiere una riforma dell’istruzione, ora, ci pensano, studenti, insegnanti, pedagogisti e genitori. A un anno dal giuramento del governo Draghi, sono tutti pronti a scendere in campo per sostituirsi al legislatore che – a detta dei ragazzi ma anche dei professori e dei dirigenti – sembra impantanato. Il primo luglio scorso, il responsabile di viale Trastevere, in un’intervista al “Corriere della Sera” dichiarava: “Annuncio, in anteprima, che faremo alla fine di novembre la Conferenza nazionale della scuola. L’ultima venne fatta nel 1990 dall’allora ministro Sergio Mattarella. Dopo questi trent’anni tocca a me convocare questo nuovo momento di chiamata generale a una riflessione sulla scuola. Anch’io sono convinto che sia giunto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Se non la fa il ministro ci pensiamo noi”. A mettere in cantiere una, ora, ci pensano,, insegnanti, pedagogisti e genitori. A un anno dal giuramento del governo Draghi, sono tutti pronti a scendere in campo per sostituirsi al legislatore che – a detta dei ragazzi ma anche dei professori e dei dirigenti – sembra impantanato. Il primo luglio scorso, il responsabile di viale Trastevere, in un’intervista al “Corriere della Sera” dichiarava: “Annuncio, in anteprima, che faremofine di novembre la Conferenza nazionale della. L’ultima venne fatta nel 1990 dall’allora ministro Sergio Mattarella. Dopo questi trent’anni tocca a me convocare questo nuovo momento di chiamata generale a una riflessione sulla. Anch’io sono convinto che sia giunto ...

