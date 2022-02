Soleil si sfoga con Manila dopo aver fatto pace, i consigli della Nazzaro su Belli: “Devi mettere un punto” (Di lunedì 21 febbraio 2022) I telespettatori del Grande Fratello VIP 6, anche ieri hanno assistito a una giornata un po’ particolare. Se infatti nel pomeriggio Manila Nazzaro ha passato molto tempo al fianco di Alex Belli per comprendere quello che era successo con Soleil, dimostrando di essere comprensiva nei confronti dell’attore, nella notte invece si è avvicinata a Soleil, le ha chiesto scusa tanto che alla fine ci sono stati degli abbracci ed è tornato il sereno tra i due. Probabilmente questa sera, nella puntata in diretta del Grande Fratello VIP 6 si chiarirà anche questo aspetto e magari capiremo anche meglio, l’ordine delle varie cose. In ogni caso, ieri, Manila e Soleil hanno fatto pace. Qui le parole dell’ex Miss Italia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 febbraio 2022) I telespettatori del Grande Fratello VIP 6, anche ieri hanno assistito a una giornata un po’ particolare. Se infatti nel pomeriggioha passato molto tempo al fianco di Alexper comprendere quello che era successo con, dimostrando di essere comprensiva nei confronti dell’attore, nella notte invece si è avvicinata a, le ha chiesto scusa tanto che alla fine ci sono stati degli abbracci ed è tornato il sereno tra i due. Probabilmente questa sera, nella puntata in diretta del Grande Fratello VIP 6 si chiarirà anche questo aspetto e magari capiremo anche meglio, l’ordine delle varie cose. In ogni caso, ieri,hanno. Qui le parole dell’ex Miss Italia ...

