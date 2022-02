Quando l’Inter non gira

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Non c’era niente di facile, in questa partita delcontro il Sassuolo. La squadra arrivava dalla terribile sconfitta in Champions League contro il Liverpool: terribile perché poche cose sono peggio di una partita persa in modo netto dopo aver avuto la sensazione di aver giocato bene. È stata una settimana in cui si è discusso molto del valore della squadra, della praticabilità del suo gioco, e come sempreuna squadra italiana perde (in qualsiasi modo, contro qualsiasi avversario) la sua colpa è il poco cinismo, il leziosimo, la hybris. Una specie di narcisismo che le impedisce di pensare alle cose davvero importanti, cioè il gol. Come avrebbe reagitoa quella sconfitta? Simone Inzaghi non aveva a disposizione né Bastoni né Brozovic, due colonne imprenscindibili dell’undici titolare, e di sicuro avrebbe preferito ...