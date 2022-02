Putin riconosce le repubbliche separatiste dell'Ucraina. La guerra è ad un passo (Di lunedì 21 febbraio 2022) La guerra ad un passo, la storia ha una nuova data: 21 febbraio 2022. In diretta tv con un discorso dai connotati anche storico religiosi il leader russo, Vladimir Putin ha annunciato al suo popolo e al mondo che la Russia ha riconosciuto le due repubbliche secessioniste ucraine del Donbass, precisamente quelle di Donetsk e Lugansk. Un passo politico dalle conseguenze tanto certe quanto gravi. Dal punto di vista militare, soprattutto. Perché questo riconoscimento fornisce all’Armata Rossa la scusa per intervenire ed invadere il territorio ucraino rispondendo ad una qualsiasi «richiesta d’aiuto» dei separatisti del Donbass (ricordate l’invasione di Praga???). E le occasioni in questi ultimi giorni sono a decine per quella che è una guerra silenziosa che va avanti da anni alla media di ... Leggi su panorama (Di lunedì 21 febbraio 2022) Laad un, la storia ha una nuova data: 21 febbraio 2022. In diretta tv con un discorso dai connotati anche storico religiosi il leader russo, Vladimirha annunciato al suo popolo e al mondo che la Russia ha riconosciuto le duesecessioniste ucraine del Donbass, precisamente quelle di Donetsk e Lugansk. Unpolitico dalle conseguenze tanto certe quanto gravi. Dal punto di vista militare, soprattutto. Perché questo riconoscimento fornisce all’Armata Rossa la scusa per intervenire ed invadere il territorio ucraino rispondendo ad una qualsiasi «richiesta d’aiuto» dei separatisti del Donbass (ricordate l’invasione di Praga???). E le occasioni in questi ultimi giorni sono a decine per quella che è unasilenziosa che va avanti da anni alla media di ...

