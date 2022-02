Paolo Bonolis ospite della finale del GF Vip: «Ad una sola condizione...» (Di lunedì 21 febbraio 2022) La finale del GF Vip, in onda lunedì 14 marzo 2022, è super attesa. Oltre a Barbara D'Urso, super ospite dell'ultimissima puntata del reality, alla corte di Alfonso Signorini ci sarà un altro volto molto apprezzato di Mediaset, ovvero Paolo Bonolis. Paolo Bonolis ospite della finale del GF Vip Nel corso dell'ultima puntata di Casa Chi, il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato un'indiscrezione molto interessante sulla finale del GF Vip. Sembra che Paolo Bonolis, già presente in due puntate per un breve collegamento con Alfonso Signorini, abbia accettato di presenziare all'ultimissima diretta. «Ci sarà una nuova edizione, a settembre, e ci stanno già lavorando. Come opinionisti ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ladel GF Vip, in onda lunedì 14 marzo 2022, è super attesa. Oltre a Barbara D'Urso, superdell'ultimissima puntata del reality, alla corte di Alfonso Signorini ci sarà un altro volto molto apprezzato di Mediaset, ovverodel GF Vip Nel corso dell'ultima puntata di Casa Chi, il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato un'indiscrezione molto interessante sulladel GF Vip. Sembra che, già presente in due puntate per un breve collegamento con Alfonso Signorini, abbia accettato di presenziare all'ultimissima diretta. «Ci sarà una nuova edizione, a settembre, e ci stanno già lavorando. Come opinionisti ...

GraziaDeNicola1 : @mattia_fuse Ho già letto una smentita, per la finale pare sia ospite Paolo Bonolis e non Barbara D'Urso - _izze_ : VI PREGO qualcuno metta sotto Paolo Bonolis PER FAVORE - fanpage : Per la finalissima del #gfvip gli autori avevano pensato ad un ospite bomba, ovvero Paolo Bonolis. La replica di Pa… - giacomobacchioc : RT @divanomat: thread in continuo aggiornamento con i meme di paolo bonolis - BarbieP55908706 : RT @Isy27817713: SONIA CHE SPUTA SEMPRE VELENO COME CAZZO HA FATTO PAOLO BONOLIS A SPOSARTI CHE È UNA BRAVISSIMA PERSONA ?????? #gfvip #SoniaB… -